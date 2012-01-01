Керри в прощальном письме признал пользу перезагрузки отношений с Россией

письме госсекретаря Джона Керри к американскому президенту Бараку Обаме говорится о том, что политика "перезагрузки" отношений между США и Россией принесла "ощутимую пользу", говорится.Таким образом, письмо, написанное по случаю завершения работы действующей администрации, было посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009-2017 годах.В опубликованном на сайте Госдепа сообщении говорится о том, что во время первого срока президента Обамы США и Россия перезагрузили отношения, что привело к ощутимой выгоде в плане контроля за ядерными вооружениями и маршрутов поставок для наших военных в Афганистане