Председательство в СНГ переходит к России с первого января

редседательство в Содружестве Независимых государств переходит к России совсем скоро, уже с 1 января 2017 года. В частности, Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, и конечно же преодоление тенденции на снижение товарооборота. Сейчас именно СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Президентом России Владимиром Путиным была утверждена концепция российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.