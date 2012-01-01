Депутат ЕР просит МИД выслать 12 американских дипломатов из России

епутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров несколько ранее направил запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с довольно необычной просьбой рассмотреть вопрос о высылке 12 американских дипломатов из России. Речь идёт о тех дипломатов, деятельность которых, по мнению депутата, вполне может угрожать национальной безопасности РФ. В запросе Лаврову говорится, что в условиях, когда США вводят против России все новые и новые санкции, деятельность отдельных сотрудников американского дипведомства вполне может содержать реальные угрозы национальной безопасности РФ, а также препятствовать поддержанию достаточного уровня социального, политического и оборонного существования и инновационного развития страны, неуязвимости и независимости ее интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям