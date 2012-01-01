Москва не контактировала с командой Трампа во время новогодних праздников

овным счётом никаких контактов между Кремлем и командой избранного президента США Дональда Трампа во время новогодних праздников в РФ не было, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас проходит общение с командой Трампа и были ли такие контакты на новогодних каникулах, Песков сказал, что совершенно ничего не происходило.Напомним, что несколько ранее Москву обвинили во влиянии на результат выборов и оказание скрытой поддержки Трампу.