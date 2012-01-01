Путин встретится с ректором Высшей школы экономики

резидент РФ Владимир Путин ещё в понедельник встретится с ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярославом Кузьминовым, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в понедельник график президента предполагает рабочие встречи.В частности, как сообщил Песков, из публичного общения с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, все знают, что Путин неоднократно посещал эту школу и он регулярно общается и с самим Кузьминовым. В частности, он общался в самой "Вышке" с ведущими экономистами и часто прибегает к такому формату общения для такого апдейта видения экономического, понимания ситуации.