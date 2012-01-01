оклад США, в котором РФ обвиняют в хакерских атаках, решительно напоминает "охоту на ведьм", поскольку именно от таких голословных обвинений и возникает усталость, как заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Не так давно, разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы официально заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. В то же время, спецслужбы признают, что "российское вмешательство" ровным счётом никак не повлияло на итог выборов.