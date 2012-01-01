Песков: о позиции Трампа по докладу о хакерских атаках пока говорить рано

о сих пор доподлинно неизвестно о реакции избранного президента США Дональда Трампа на доклад американских спецслужб, в которых Россия обвиняется в хакерских атаках, ведь Трамп лично еще не высказывался на этот счет, соответственно судить о его позиции рано, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил журналистам, что доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. И конечно, избранный президент пока сам не выступал с какими-либо комментариями однозначными на этот счет, соответственно мы не можем судить