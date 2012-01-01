Карасин и Абашидзе обсудили график возможных встреч в 2017 году

татс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе несколько ранее обсудили по телефону график возможных встреч в 2017 году, о чём говорится в сообщении МИД РФ. В сообщении министерства говорится, что обсуждались график возможных встреч на 2017 году в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских отношений и некоторые практические вопросы развития двусторонних связей.Ещё в августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.